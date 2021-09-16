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Çiftlikteki ekmek fırınında yangın

Kütahya’nın Hisarcık ilçesindeki çiftlik evinin fırınında çıkan yangın sonucu ekmek fırını kullanılmaz hale geldi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki çiftlik evinin fırınında çıkan yangın sonucu ekmek fırını kullanılmaz hale geldi.


Hisarcık-Simav karayolu Bağlaryanı mevkiinde İsmail Akar'a ait çiftlik evinde bulunan ve uzun süreden beri kullanılmayan ekmek fırınında henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı.


Yangın Hisarcık Belediyesi ve Emet Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangında, zarar gören fırın kullanılmaz hale geldi.

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