?ini cam f?zyon ile bulu?tu

K?tahya ?inisi cam f?zyon tekni?i ile birle?ti. K?tahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki seramik ve cam teknolojileri alan?nda yakla??k 10 y?ll?k Ar-Ge ?al??malar? neticesinde cam f?zyon tekni?i geleneksel ?iniye uyguland?. D?z zeminlere uygulanan teknikle gerek d?? mekan, gerekse de kaplama i?lerine uygulanabilen ?iniler art?k y?zlerce y?l solmadan ve deforme olmadan ku?aktan ku?a aktar?labilecek.

?ininin y?llar i?erisinde deforme oldu?unu ve ?atlad???n?, ?mr?n? daha da uzatabilmek amac? ile b?yle bir ?al??ma ba?latt?klar?n? s?yleyen Seramik ve Cam Teknolojileri Alan ?efi Sema Aslan ?zt?rk, ?Cam f?zyon ?al??mas? genellikle cam tabaklar?n ?retiminden kal?plar?n ?zerine cam?n yerle?tirilmesi ile f?zyon f?r?nlar?n f?r?nlanmas? sonucu ortaya ??kmaktad?r. Biz bunu ?iniye uygulamak istedik. ?ininin a?amalar? sonucunda deseni bas?p, tahrirleyip boyad?ktan sonra bu sanat? uzun y?llar dayan?kl? olsun, d?? yap?ya uygun olsun, havuzlarda ve d?? cephe kaplamalar?nda kullanal?m diye belirli derecede cam f?zyon uygulad?k. Karolarda, genellikle d?z zeminlerde yakla??k 10 y?l ?nce bulunan bir teknik sonucunda ?al??malar?m?z? yo?unla?t?rd?k. Son y?llarda ise sergiler sonucunda 1-2 senedir piyasada aktif olarak kullan?lmaktad?r. Biliyorsunuz ki ?ini ?al??malar? ?ok s?cak ve so?uklarda derece farklar?ndan dolay? b?y?k ?l??de deforme oluyor, ?atlamalar oluyor. Ama bu ?al??may? uygulad???m?zda bu ?al??ma ile y?z y?ldan fazla ?mre sahip olacak? dedi.

Geleneksel ?ini sanat?n? ve motiflerini binlerce y?l ya?at?labilecek bir ?al??ma oldu?unu s?yleyen K?tahya Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi M?d?r? Halil Kurt ise, ?Bizim temel hedefimiz, ?ehrimize ait k?lt?r?m?z? gelecek nesillere aktarmak derdi ile biz b?yle bir ?al??malara devam etmekteyiz. Son y?llarda ?iniye cam f?zyon uygulamak ile ilgili olarak arkada?lar?m?z bir Ar-Ge s?reci ba?latt?lar. Bizim geleneksel el sanat?m?z? uzun y?llar, belki de binlerce y?l ?teye ta??yacak bir ?al??ma ger?ekle?tirdiler. Bu konuda b?t?n arkada?lar?ma te?ekk?r ediyorum. Cam f?zyon ?al??mas? ile g?rsel olarak bir sanat eseri olarak de?il, ayn? zamanda gerek dekorasyon, gerekse de farkl? alanlarda kullan?lmak ?zere ?ok ?nemli ?r?n ortaya ??km??t?r? ifadelerini kulland?.