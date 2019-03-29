Çini işlemeciliği kursuna ilgi

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Hacıkebir köyünde açılan 'Çini işlemeciliği kursu' ilgi görüyor.

Hacıkebir köyünde İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan çini işlemeciliği kursuna 16 kursiyerin katıldığı belirtildi.

Kurs öğretmeni Meryem İçenli, ''Çini kursunu bitiren bayanlarımız belgelerini aldıktan sonra evlerinde üretecekleri çinileri satma imkanı bulup aile ekonomilerine katkıda bulunacaklar. Amacımız, aile ekonomisine doğrudan katkıda bulunacak kurslara eğitim vermek ve özellikle köylü kadınlarımızı meslek sahibi yapmak. Bu doğrultuda kurumdaki tüm arkadaşlarımızın gayretli çalışmalarını görüyoruz. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum'' dedi.

İçenli, katılımcıların tamamının bayan olduğu kursun hafta içi her gün 09.30 ile 16.00 saatleri arasında verildiğini kaydetti.