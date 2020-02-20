Çini Sanatçısı Üstünkaya'dan Rektör Uysal'a ziyaret

Dr. Kazım Uysal, Kütahyalı Çini Sanatçısı ve Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü sahibi Hamza Üstünkaya'yı ağırladı.

Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen görüşmede Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü'ne layık bulunan Hamza Üstünkaya'ya, Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İskender Işık eşlik etti.

Görüşmenin sonunda Üstünkaya, Uysal'a görevinde ve çalışmalarında başarılar diledi. Uysal'da Üstünkaya'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve aldığı ödülden dolayı kendisini kutladı.