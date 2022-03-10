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Çinigar Anaokulu öğrencilerine posta hizmetleri tanıtıldı

Kütahya Merkez Çinigar Anaokulu Dahiler ve Kelebekler Sınıfı tarafından, “Atma Dönüştür Kendini Geliştir” isimli E-Twinning Projesi kapsamında Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Kütahya Şubesine gezi düzenlendiği bildirildi.


Çinigar Anaokulu Dahiler ve Kelebekler Sınıfınca, “Atma Dönüştür Kendini Geliştir” isimli E-Twinning Projesi kapsamında Okul Müdürü ve Sınıf Öğretmenleri eşliğinde arkadaşlık mektuplarını göndermek için Posta ve Telgraf Teşkilatı Kütahya Şubesine gezi düzenlendi. Proje kapsamında Afyonkarahisar ve Ankara'dan okullarla eşleşen minikler arkadaşlarına mektuplarını ve hediyelerini gönderdiler. Gezi sırasında öğrencilere Posta ve Telgraf Teşkilatı hizmetleri tanıtıldı ve mektup, kargo gibi hizmetlerin aşamaları ayrıntılı bir şekilde gösterilerek anlatıldı. Öğrenciler anlatılanları ilgi ile dinleyerek, merak ettiklerini sorarak öğrendiler.(EFE-)

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