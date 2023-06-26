"Çinili Cami için herkesin bilgi ve bilim üretip ortaya koyacağı çözüm uygulanacak"

Kütahya'nın simgesi Çinili Camii konusunda, Kütahya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, caminin şu anda yıkılmadığı, bilgisi olmayanlar dahil olmak üzere, herkesin bilgi ve bilim üretip ortaya koyacağı çözümün uygulayacağı belirtildi.

Son dönemde Çinili Camii ile ilgili sosyal medya platformlarında yer alan yanlış bilgiler ve spekülasyonların, kamuoyunda kaygı ve endişe doğurduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Bu nedenle, sizlerle doğru bilgi paylaşmak ve açık iletişim vurgusu yapmak için açıklama yapılması zorunluluğu doğmuştur. Ülkemizin önde gelen 5 ayrı üniversitesinin Bilim Kuruluna 5 kez rapor hazırlatılmıştır. Bu raporlar, ülkemizin en saygın üniversiteleri ve alanında uzman 20'den fazla bilim insanı, akademisyen ve kurul üyesi tarafından hazırlanmıştır. Raporların tamamında caminin heyelan bölgesinde bulunduğu ve zeminin hala kaymaya devam ettiği tespit edilmiştir. Zeminin kil toprağından oluştuğu için beton enjeksiyon yöntemiyle sağlamlaştırılamayacağı vurgulanmıştır. Tek yöntemin sağlam zemine ulaşıncaya kadar 40 tan fazla fore kazıkla zeminin korumaya alınması olduğu, Çinili Cami'nin betonarme kısmını oluşturan kubbe dahil diğer yapı alanların beton ömrünün dolduğu, öyle ki beton kalitesini ölçmek için karot testi bile yapılmasının imkansız olduğu belirtilmiştir. Zeminde meydana gelen kaymalar, beton ömrünün dolması nedeniyle minare, kubbe, yan duvarlarda ve kadınlar bölümünde zeminde oturma, 16 santimetreye varan eğilme, açılma ve ciddi çatlakların oluştuğu tespit edilmiştir. Camideki bu durumun statiği yani yapının ayakta durmasını zorlaştırdığı hatta en son marjinal noktada olduğu, ilave gelecek en ufak bir yükte caminin ayakta kalmasının mümkün olmadığı tespit edilmiştir. İlave bir yük olmasa bile caminin en küçük bir titreşimde yıkılabileceği, bu haliyle her an yıkılma tehlikesi altında olduğu ve insan hayatına ciddi bir tehlike oluşturduğu vurgulanmıştır. Zemin güçlendirme çalışması için fore kazık kullanımı önerilmiş, ancak yapılan simulasyonlar, fore kazık makinesinin zemindeki ağırlığının caminin yıkılmasına neden olacağı ve makinenin çalışması sırasında oluşacak titreşimleri bile kaldıramayacağını göstermiştir. İlk önce cami güçlendirilmesi yapılsın sorusu akla geldiğinde, cami zeminindeki oturma ve yapıdaki kaymalar nedeniyle güçlendirme yapılırken temeldeki çalışmaların zemin güçlendirilmeden yapılmasının mümkün olmadığı, yığma alanlar dışında kubbe dahil tüm betonların ekonomik ömrünün dolduğu, binanın içinden kubbesinin çökmesinin önlenmesi için ilave bir çelik kafes yapılsa bile içinde ibadet yapılmasının oldukça riskli olacağı, çelik elamanların ağırlığından dolayı oturma ve kaymayı hızlandıracağı, ayrıca içerideki tüm çinilerin çelik kafesle kapanması gerekeceği, içeride ibadet için alan kalmayacağı tespit edilmiştir. Sonuç olarak tüm raporlarda zemin ve yapının bu haliyle korunmasının fiili imkansızlığı açıkça tespit edilmiştir” denildi.

“Çinili Camiyle ilgili hazırlanan raporlar sunulacak”

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi internet sitesi https://www.dpu.edu.tr/cinili-cami-hakkinda veya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden isteyen tüm vatandaşlara, camiyle ilgili hazırlanan raporların sunulacağına dikkat çekilen açıklamada,” Bu raporları inceleyerek, bilimsel bir yaklaşımla, insan hayatını ve kültür varlıklarını korumaya yönelik her türlü bilgi değerlendirilecektir. Başta Kütahya Valiliği, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün eleştirilere rağmen en az 3 yıldır 5 ayrı rapor hazırlatarak sağlamaya çalıştığı irade caminin mevcut halini güçlendirme arayışıdır. Ancak bilimsel gerçeklere aykırı davranmak, insan hayatını ve koruma iradesini tehlikeye atacağı açıktır. Cami şu anda yıkılmamıştır. Bilgisi olmayanlar dahil bu olmak üzere, herkesin bilgi ve bilim üretip ortaya koyacağı çözümü uygulayacağımızı kamuoyuna duyururuz” ifadeleri yer aldı.