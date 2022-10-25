Çiniye değer kattı, altını çatlattı

Karaca, çinide ‘Altın çatlatma' tekniği ile altın ve çini buluşturan Karaca çinilerin ışıl ışık parlamasını sağladı.

Kütahya Kültür ve Sanat Derneğinde (KÜSAD) çalışmalarını sürdüren ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmalarını kursiyere aktaran Mehmet Hüseyin Karaca, "Altın çatlatma işlemini ilk kez ben uyguladım çini üzerinde. Çinicilikte farklı bir yöneteme geçmek için böyle bir fikir geldi aklıma ve altını çini ile buluşturup ‘Altın Çatlama' çinileri yaptım ve farklılık oluşturdum. Aynı zamanda Kültür Bakanlığı zanaatkarı ve Kütahya Belediyesinden UNESCO logosunu kullanma hakkı verildi. Son 4 senedir ise Sakarya Büyükşehir Belediyesinde kurs veriyorum bu sene 5'nci senemiz olacak kurslarda” dedi.

Gelen misafirlerin büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Karaca, “Altın çatlatma işlemini çinide görenler çok beğenmeye ve ilgi göstermeye başladı. Şuan herkesin merak ettiği konu bu adam bu altın çatlatma işlemini nasıl yaptı, nasıl çiniye uyguladı yönünde. İşlem ise şöyle oluyor. Gerçek altını potada eritip bizlerin fırça ile kullanma seviyesine getiriyorlar. Biz altını fırça ile kullandıktan sonra 750 santigrat derece fırınlıyoruz ve çinin üzerine komple kaplanıyor altın ve altın çatlatma işlemi gerçekleşiyor" diye konuştu.

Antalya, İstanbul ve Avanos gibi turistik merkezlerden taleplerin olduğunu dile getiren Karaca, “Şehir dışından gelen misafirlerimiz hayretle karşıladıkları ürünlerimize büyük ilgi gösteriyorlar. Benim yaptığım ürünler şuanda turistik merkezlerden de ilgi görmeye başladı. İstanbul, Antalya ve Nevşehir Avanos'tan telefonlar ve siparişler geliyor. Nasipse kısa süre sonra oralara da ulaşmaya çalışacağız. Şuanda tanıtım fiyatı olarak uyguladığımız ürünlerimiz 150 TL'den başlıyor ve altın kullanma oranımıza göre yükseliyor” ifadelerini kullandı.