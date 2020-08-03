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Çocuk Evleri Sitesi'nde çocuklarla bir araya geldi

Vali Ali Çelik, Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’nde kalan çocukları ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Vali Ali Çelik, Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan çocukları ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.


Vali Çelik, çocukların hayallerini ve hedeflerini dinledi, onlarla voleybol ve futbol oynayıp günün anısına çeşitli hediyeler verdi.


Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğüne bağlı Uluçınar Çocuk Evini de ziyaret eden Vali Çelik, 13-18 yaş grubu kızlarla bayramlaştı.


Kızların yaz kursları ile işaret dili kursunda edindiği tecrübelerini paylaşmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Çelik “İyi insan olmak için mücadele edin. Hedeflerinize ulaşmak için çalışın ve asla pes etmeyin” dedi.

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