Çocuklar, Goncagül Tiyatrosu ile coştu

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ülke genelinde başlattığı Yaz Kuran Kursları'nda eğitim gören öğrencilere Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde Belediye ve Müftülüğün ortaklaşa organize ettiği 'Çocuk Şenliği' düzenlendi.

Pazarlar Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, tiyatrocu Hüseyin Goncagül ve ekibince sunulan tiyatro gösterisi çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

Pazarlar İlçe merkezindeki cami ile kuran kurslarında ve köylerdeki camilerde yaz Kuran kurslarına katılan öğrencilere Pazarlar Belediyesi ile Pazarlar İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen çocuk şenliğinde doyasıya eğlendiler.

TRT sanatçısı Hüseyin Goncagül ve ekibinin katıldığı Çocuk Şenliğinde, ilizyon gösterisi, Hacivat ile Karagöz gösterisi, kukla gösterisi, balonlardan hayvan ve insan figürlerinin yapıldığı balon gösterisi ve şarkılar öğrencileri coşturdu.

Törende konuşan İlçe Müftüsü Murat Hasankahyaoğlu, "Geleciğimizin teminatı olan çocuklarımız için ödül niteliğindeki çocuk şenliğimize hoş geldiniz. Çocuk şenliğinin organizasyonunda bizlere destek veren başta Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci olmak üzere herkese teşekkür ederim" dedi.

İlçe Belediye Başkanı Bilal Demirci ise, "Çocuklarımıza yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Eğitime yapılacak olan yatırımlarda Pazarlar Belediyesi olarak yer almaya devam edeceğiz" dedi.

Pazarlar Belediyesi ile Pazarlar İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen Çocuk Şenliğine Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, İlçe Müftüsü Murat Hasankahyaoğlu, daire amirleri, öğreticiler ve öğrenciler katıldı.