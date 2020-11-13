Çocuklara boyama kitabıyla korana virüs anlatıldı

Kütahya'nın Emet Belediyesi tarafından okul öncesi ve ilköğretim okulu öğrencilerine, salgınla mücadelede kapsamında eğitici boyama kitabı, boyama kalemi ve maske dağıtımı gerçekleştirildi.

Emet Belediyesinin “Salgınla mücadeleyi eğlenerek öğreniyorum” projesi kapsamında Türkiye kum sanatçısı Tarkan Köylü tarafından Emet ilçesi yerel görselleri ve maske-mesafe-temizlik temalı hazırlanan 16 sayfalık boyama kitabı öğrencilere dağıtıldı.

Emet 3 Eylül İlköğretim okulunda kitap dağıtım törenine katılan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, salgınla mücadele de çocuklarımızın kuralları öğrenerek uygulamalarının sağlıklı bir nesil için önemine dikkat çekti. Başkan Doğan, “Sevgili çocuklar tüm dünyamızı tehdit eden ve ülkemizde de devletimizin başta sağlık çalışanlarımızla olmak üzere tüm birimleri ile etkin bir mücadele gösterdiği pandemi sürecinde sizlerin rolünün çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Sizler belki bu hastalığı çok rahat atlatabilirsiniz ama çok sevdiğiniz anne, babanız, dedeniz, babaanneniz, anneanneleriniz çok zor atlatabilirler. Hem kendi sağlığınız, hem de sevdiklerinizin sağlığını korumak adına, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına lütfen harfiyen uyalım. Sizler için hazırlattığımızı boyama kitaplarımızda salgından korunmak için neler yapmanız gerektiğini çizimlerle gösterdik. Bu çizimleri hem eğlenerek boyayacaksınız, hem de altın kuralları öğreneceksiniz. Salgın geçene kadar eskisi gibi arkadaşlarımızla iç içe oyunlar oynamayalım. Oyunlarımızda sosyal mesafeyi koruyalım. Maskelerimizi sürekli takarak ve temizliklerimize dikkat ederek, hep birlikte salgında korunalım. Sizleri çok seviyor ve hasta olmanızı istemiyoruz. Geleceğimizin emaneti olan siz değerli çocuklarımızın sağlıklı bir hayat sürmeleri hepimiz için çok önemli. Lütfen kurallara uyarak hem kendi sağlığınızı, hem ailelerinizin sağlığını koruyun” dedi.

Kitap dağıtım töreninde konuşan Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, eğitimde en önemli öğenin yaparak öğrenme odluğunu vurgulayarak, ”Çocuklarımızın salgınla mücadeleyi daha iyi anlama ve kurallara uyma adına yaparak, yaşayarak öğrenmeleri çok önemli. Belediyemizin maske, mesafe, temizlik konularını çocuklarımızın eğlenerek öğrenmeleri adına boyama kitaplarına dönüştürmesi, çok başarılı bir proje olup, Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan'a ve Emet Belediyemize teşekkürlerimizi sunuyoruz “dedi.

Emet ilçesinde okul öncesi eğitimlerde 122, merkezde ilköğretim okullarında 771, 6 köyde ise 175 öğrenci bulunuyor. Belediye tarafından yapılan açıklamada, projesi kapsamında tüm öğrencilere kitaplarının ulaştırıldığı bildirildi.