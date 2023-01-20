Çocuklara ilk karne hediyesi Emet Belediyesinden

Merkezdeki tüm ilkokulların yanı sıra Örencik, Günlüce, Kayı, Yarış, Yeniceköy, Göncek, Kırgıl köylerindeki okullarında jonglör ve akrobasi gösterileri belirlenen program dahilinde gerçekleştirildi. Program çerçevesinde yaklaşık bin 750 çocuğa ulaşıldı.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, çocukların yorucu eğitim sürecinde sosyal ve kültürel aktivitelerle motivasyonlarını artırmaya katkı sağlamak için düzenledikleri etkinliklerin yeni dönemde de devam edeceğini söyledi.

Başkan Doğan,” Bizlerin geleceği olan çocuklarımıza eğitim süreçlerinde belediye olarak gerçekleştirdiğimiz sosyal ve kültürel faaliyetlerle ruhsal gelişim ve sosyalleşmelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Tüm çocuklarımıza iyi tatiller diliyorum “dedi.