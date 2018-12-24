Çocuklara ‘Ormanlar Kralı Aslan' tiyatrosu

Bu hafta sonu Kütahya Belediyesi Hezar Dinari Kültür Merkezinde "Ormanlar Kralı Aslan" oyunu minik tiyatro severlerin beğenisine sunuldu.

2 seans olarak sahnelenen “Ormanlar Kralı Aslan" çocuk tiyatro gösterimi sonrası tiyatroculara günün anısına Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş tarafından hediye takdim edildi. Severek izlenen oyunun ardından oyuncular ve minik tiyatro severler sahnede günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.(EFE)