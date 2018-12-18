Çocuklara ‘Pinokyo Macerası' tiyatro oyunu

Kütahya Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında bu hafta çocuk tiyatrosunda "Pinokyo Macerası" oyunu minik tiyatro severlerin beğenisine sunuldu.

Belediye Hezar Dinari Kültür Merkezinde 2 seans olarak sahnelenen " Pinokyo Macerası" çocuk tiyatro gösterimi sonrası tiyatroculara günün anısına Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş tarafından hediye takdim edildi. Severek izlenen oyunun ardından oyuncular ve minik tiyatro severler sahnede günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.(EFE)