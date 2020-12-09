"Çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmalıyız"

Toplantıya ilişkin açıklama yapan KSBÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasemin Özatik, “Oluşturulan projeleri Young Guru Academy (YGA) gibi sosyal sorumluluk projelerinin sunulduğu ve Türkiye'den pek çok üniversitenin katıldığı proje yarışmalarına sunmayı planlıyoruz. Buralarda belli dereceler alınması durumunda, öğrencilerimiz YGA ile birlikte belli eğitimler alacaklar. Böylelikle de projelerini Türkiye çapında yaygınlaştırmayı hedefliyorlar” dedi.

KSBÜ Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencilerinin katıldığı Gönüllülük Uygulamaları dersinin toplantısı Doç. Dr. Yasemin Özatik tarafından yapıldı. Doç. Dr. Özatik, “Dersi seçen öğrencilerle bir toplantı gerçekleştirdik. Bu ders kapsamında öğrencilerimiz sosyal sorumluluk projeleri hazırlayacaklar. Öğrencilerimizin fikirleri doğrultusunda neler yapılabileceğini konuştuk. Önümüzdeki günlerde öğrencilerimiz hazırladıkları fikirleri bizlere ulaştıracak ve bunları proje haline getireceğiz. Ardından tekrar bir toplantı düzenleyerek, projelerin sunumlarını yapacaklar ve projelerini bir sonraki dönemde hayata geçirecekler” şeklinde konuştu.

Öğrencilerin ekip halinde çalışacağını ifade eden Özatik, şunları söyledi: “Öğrenciler gruplara ayrılarak projelerle ilgili çalışmalar yürütecekler. Burada ekip halinde çalışmanın verdiği hazzı tatmış ve öğrenmiş olacaklar. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi hazırlamayı öğrenerek bu projeleri daha sonraki aşamada hayata geçirmiş olacaklar.”

"İnternet oyunları ve televizyon programlarına yöneldiler"

Toplantıda pek çok proje üzerine konuşulduğunu ifade eden Doç. Dr. Özatik, “Örneğin içinde bulunduğumuz süreçte okul öncesi eğitim gören çocuklar evdeler ve internetle çok haşir neşir oluyorlar. Okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklar pandemi sürecinde eve bağlı kaldılar. Bu nedenle internet oyunları ve televizyon programlarına yöneldiler. Bunu önleyebilmek amacı ile öğrencilerimiz Beyaz Önlüklü Masallar adı altında bir proje düşündüler. Bu proje ile küçük çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyorlar” ifadelerini kullandı.

Özatik, verimli geçen toplantının düzenli olarak her hafta yapılmasının planlandığını da sözlerine ekledi.