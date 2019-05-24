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Çocukların “Okul Dışarıda Günü” sevinci

Kütahya’nın Simav ilçesi Akdağ Belde İlkokulu, ‘Okul Dışarda Günü’ kapsamında, hem çocukların açık havada daha fazla zaman geçirmeleri, hem de dışarıda keşfederek öğrenebilecekleri alanların çevresel temizliği konusunda bir etkinlik gerçekleştirdi.

Kütahya'nın Simav ilçesi Akdağ Belde İlkokulu, ‘Okul Dışarda Günü' kapsamında, hem çocukların açık havada daha fazla zaman geçirmeleri, hem de dışarıda keşfederek öğrenebilecekleri alanların çevresel temizliği konusunda bir etkinlik gerçekleştirdi.


Akdağ İlkokulu Müdürü Erkan Erden, açık havada oyunla öğrenmenin çok etkili bir ders faaliyeti olduğunu ifade etti. Erden “Bir çok ülkede çocukların açık havada geçirdikleri zamanın giderek azalmasından yola çıkarak hayata geçirilen ‘Okul Dışarda Günü' etkinliklerine, biz de okulumuzdaki öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte katıldık. Öğrencilerimizin, açık havada oyunla keşfederek ve deneyimleyerek öğrenmenin fiziksel ve zihinsel sağlığının yanı sıra iletişim becerilerinin gelişimine katkı sağlamayı amaçladık. Uyguladığımız proje ile yetişkinler ve çocukların, çevre bilincine katkı sağlamasını bekliyoruz” dedi.

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