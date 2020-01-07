Çocuklarıyla aynı sırada kitap okuyorlar

Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde öğrenciler, kitap okuma farkındalığı için başlatılan projede, velileri ve öğretmenleriyle birlikte okulda haftada iki gün bir saat kitap okuyor.

Pazarlar İlkokulunda "Çocuğumla sınıfta kitap okuyorum" projesi kapsamında veliler, çocuklarıyla birlikte okullarda kitap okumaya başladı.

"Çocuğumla sınıfta kitap okuyorum" projesi çerçevesinde kitap okuma programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Sevgi'de katıldı.

Proje sorumlusu Sınıf öğretmeni Neşet Erel okula gelen velilerin sınıflarda öğrencilerle birlikte haftada iki gün bir saat kitap okuduğunu ifade etti.

Çocukların okuma konusundaki eksikliklerini gidermek için çaba sarf ettiklerini dile getiren Erel, "çocuklar bizim aynamızdır. Onlara en güzel şekilde örnek olmalıyız, etkinliğe katıldığınız için teşekkür ederim" dedi.

Velilerin çocuklarıyla birlikte kitap okumalarının öğrencileri teşvik ettiğini belirten Pazarlar İlkokulu Müdürü Mustafa Dertli, "Bakanlığımız tarafından uygulanan 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında başlatılan projemize velilerimiz ilgi gösteriyor. Okumak eğitimin temelidir. Bazen en ücra yerlerden nice cevherler çıkar. Bunun için çok okumak gerekir dedi. Veliler de etkinlik için teşekkür ettiklerini belirttiler. Proje tüm sınıflara yıl boyunca uygulanacak" şeklinde konuştu.

3. sınıf öğrencisi Zümral Çelik ise, "Ailelerimizle aynı sıraları paylaşmak ve onlarla birlikte kitap okumak bizim şevkimizi artırıyor. Hem bizim için hem onlar için çok güzel bir etkinlik oluyor. Bundan dolayı çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.