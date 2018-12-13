Çocuklarıyla kitap okuyorlar

Kütahya'nın Emet ilçesinde kadınlar, çocuklarıyla kitap günü düzenledi.

Gazi Emet İlkokulu velisi anneler, okul öğretmenlerinden Fatma Yeşildağ'ın koordinatörlüğünü yaptığı projeyle Okul Müdürü İsmail Tavacı'nın da katılımıyla her ay çocuklarla sınıfta kitap günü yapıyor.

Proje Koordinatörü 3-A Sınıf Öğretmeni Fatma Yeşildağ, yaptığı açıklamada, proje kapsamında, her ayın ilk salı günü veliler ve öğrenilerle bir araya geldiklerini söyledi.

Birlikte sosyal aktivite olarak altın günü yerine kitap günü yaptıklarını die getiren Yeşildağ, "Kitap okuma alışkanlığının çocuklara küçük yaşlarda kazandırmak gerektiğini iyi biliyoruz. Çocukların aile büyüklerini örnek aldığını, aileden nasıl görüyorsa öyle devam ettiğini yaşamda görüyoruz. Bu nedenle anneleride bu etkinliğin içine katmayı uygun gördük'' dedi.

Okul Müdürü İsmail Tavacı, yaptığı açıklamada, ''İnşaallah bu etkinliğimiz el birliği ile tüm okula yayılarak devam etmesini istiyoruz. Özellikle babaların da okuma etkinliğinin içine katılmasını istiyoruz'' diye konuştu.(YD-EFE)