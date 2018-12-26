Çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde en çok kitap okuyan öğrenciler Kaymakamlık makamı tarafından ödüllendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şehirli, Dumlupınar Lisesi Müdürü Volkan Avcı, Gazi İlkokulu Müdiresi Fatma Işık ve İlçe Halk Kütüphanesini en çok kullanan öğrenciler, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nu makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette ilçedeki okullarda en çok kitap okuyan öğrenciler, Kaymakamlık tarafından ödüllendirildi. Öğrencilere kitap, kırtasiye malzemesi ve teşekkür belgesi verildi.

Dumlupınar Kaymakamı Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, ''Okuma alışkanlığı kazanmış bireyler, okumak, okuduğunu anlama ve anlatabilme becerilerini yükseltirler. Bu kişiler kendilerini daha kolay ifade ederler. Bu sayede akademik başarıları ve yorumlama yetenekleri artar'' dedi.

Daha fazla kitap okuyacaklarını belirten öğrenciler, Kaymakam Abbasoğlu'na hediyeler için teşekkür ettiler.(YD-EFE)