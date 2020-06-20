Çöp konteyneri yanında bulduğu kediyi sahiplendi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çöp konteyneri yanında yaralı olarak bulunan sokak kedisi hayvan sever tarafından sahiplenildi.

Tavşanlı ilçesinde yaşayan iş makinesi operatörü Mehmet Demiryılmaz (42), Ulucami Mahallesinde çöp konteyneri yanında yaralı ve hasta bulduğu kedinin tedavisini üstlendi.

Kedinin çöp konteyneri yanında bitkin şekilde miyavlar halde bulduğunu söyleyen Mehmet Demiryılmaz, "Kediyi o şekilde kötü halde görünce onu orada bırakamazdım. Hemen aldım ve veterinere götürdüm. Veteriner gerekenleri yaptıktan sonra 10 günlük bakım şekli önerdi. Umarım yaşar. Daha önceden de yılbaşı gecesi soğukta kapıma gelen "Şero" adını verdiğim kediyi sahiplenmiş ve gerekli aşıları ile kartlarını çıkartmıştım. Şimdi o çok iyi ve yanımda umarım bu da iyileşir beraber yaşarız" dedi.