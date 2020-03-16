İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çöplük, fidanlık oldu

Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca Belediyesi, ağaçlandırma projesi kapsamında Otluk Deresi’nde bulunan çöp sahasını temizleyerek ceviz fidanı dikti.

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca Belediyesi, ağaçlandırma projesi kapsamında Otluk Deresi'nde bulunan çöp sahasını temizleyerek ceviz fidanı dikti.


Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren en büyük hedeflerimizden biri beldemizin de sahiplenmesi adına gelir getirici ürün olarak meyve ağaçları dikimi oldu. Geçtiğimiz yıl yanan alanda 350 hektarlık kısımda 2 bin 500 adet dut, ceviz ve badem fidanı dikildi. Yine aynı yıl Selim Dede Mesire alanına 200 adet sarıçam, sedir, karaçam, akça ağaç ve iğde fidanları dikimi yapıldı. Bu yıl ise çöplük vaziyetinde bulunan eşsiz manzaraya sahip Otluk Deresi'ne 200 adet ceviz fidanı dikimini gerçekleştirdik. Bu fidanlar önümüzdeki yıllarda belde halkımıza gelir getirecek. Ve çöplük fidanlık haline gelecektir” dedi.


Fidan dikimi törenine, İlçe Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, STK temsilcileri ve vatandaşların katılımları ile gerçekleşti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.