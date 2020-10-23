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Covid-19 testi pozitif çıkan Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan karantinada

Kütahya’nın Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve eşinin Korona virüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıkması yüzünden karantinaya alındığı bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve eşinin Korona virüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıkması yüzünden karantinaya alındığı bildirildi.


Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, eşi ile birlikte yaptırdıkları Covid-19 testi sonuçlarının pozitif çıkması yüzünden evinde karantinaya alınıp tedavi sürecine başlandığını söyledi.


Çalışkan,” Her türlü sosyal mesafe kuralına uymama, gerekli tedbirleri almama rağmen virüsün nereden bulaştığını bilemiyorum. Karantina sürecinde Belediyemizin çalışmalarını aksatmamak için ekiplerimizle sürekli iletişim halinde olacağım. Allah'ın izniyle karantina sürecini tamamlandıktan sonra ilçemize hizmetlerimiz devam edecektir. Vatandaşlarımızı Korona virüs tedbirlerine rehavete kapılmadan uymaya daha çok özen göstermelerini istiyorum” dedi.

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