''Çözüm Odaklı Koçluk ve Mentorluk'' eğitimini tamamlayan öğretmenlere belge

Kütahya'nın Emet ilçesinde idarecilerin ve öğretmenlerin katıldığı ''Çözüm Odaklı Koçluk ve Mentorluk'' eğitimini tamamlayanlara katılım belgeleri törenle verildi.

Emet Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Biriminin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde hazırladığı Çözüm Odaklı Koçluk ve Mentorluk Eğitimi Projesi, Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmış ve bütçe tahsis edilmişti. 2018 Yılı Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek Projesi kapsamında Emet öğretmenevinde başlayan Çözüm Odaklı Koçluk ve Mentorluk Eğitimi, Profesyonel Koç Eğitmeni Cemile Çam Çelik tarafından 10 gün boyunca, 60 saat üzerinden verildi. Eğitime bazı idarecilerin de dahil olduğu, 30 öğretmen katıldı.

Törene katılan Emet Kaymakamı Hasan Çiçek yaptığı açıklamada, “ Robotik ve kodlama eğitiminin hemen ardından gerçekleştirmiş olduğumuz, 10 gün boyunca süren, Çözüm Odaklı Koçluk ve Mentorluk Eğitiminin hayırlı olmasını ve ilçe eğitimimize katkıda bulunmasını temenni ediyorum. İnancım o ki, almış olduğunuz bu eğitimin ürünlerini, olumlu yansımalarını en kısa zamanda birlikte göreceğiz. Bu nedenle sizlerden eğitim sırasında göstermiş olduğunuz gayreti, uygulamada da göstermenizi, özverili davranmanızı istiyorum. Başka türlü başarma olasılığımız yüksek gözükmüyor. Bu bağlamda, başta projemizin onaylanmasına büyük destek veren Zafer Kalkınma Ajansına, Genel Sekreter Veli Oğuz ve ekibine, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, Kaymakamlık Proje Koordinasyon Birimimize ve katılımcılara teşekkür ediyorum. Ayrıca, Çözüm Odaklı Koçluk ve Mentorluk Eğitimini veren profesyonel koç eğitimcisi Cemile Çam Çelik'e de teşekkür ediyorum'' dedi

Çiçek, ''Konuşmasının ardından katılımcılara ve kurs eğitmenine belgelerini takdim etti.