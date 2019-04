"Cumhur İttifakı yüzde 52 ile birinci"

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, "3 1 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerimizi, milletimizin Cumhur İttifakına olan yüzde 52'lik teveccühüyle birinci olarak tamamladık. Kütahyamız'da büyük bir katılım oranı ile iradesini sandığa yansıtarak, 13 ilçemizden 10'unu gönül belediyeciliğine emanet eden kıymetli hemşehrilerimize, AK Partimize verdikleri destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Türkiye'nin hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini belirten Erenler, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'Memleket İşi Gönül İşi' diyerek başladığımız seçim çalışmalarımızda tüm AK Parti teşkilatlarımızla birlikte tevazu, samimiyet ve gayretle milletimizin gönlünü kazanmak için çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmadık. Milletimize her zaman en iyi hizmeti vermek için, milletimizin rızasını ve desteğini almak için çalıştık ve yine aynı niyetle çalışmaya devam edeceğiz. Biz bugünü değil, yarını, evlatlarımızın geleceğini düşünerek Allah rızası için çalışıyoruz. Amacımız hayırla yad edilmektir.Sandıklara yansıyan milletimizin iradesi başımızın tacıdır. Milletimizin kararı kutsaldır, son söz her zaman milletimizindir, diyerek çıktığımız bu kutlu yolda, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ülkemizi 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaştırmak için yürüyoruz. Güçlü Türkiye idealimiz doğrultusunda, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile istikrarımızı koruyarak, ülkemizi güçlendirmeye devam edeceğiz.17 yıldır Halka Hizmet Hakk'a Hizmettir düsturuyla milletimizin refahı, huzuru ve mutluluğu için, önümüze çıkarılan her türlü engelle rağmen önemli projelere imza attık. Milletimiz için milletimizle birlikte çalışmaktan üretmekten hiç vaz geçmedik. Her seçim, bizim için milletimizin huzurunda verdiğimiz bir sınavdır. AK Parti Teşkilatlarımız ile birlikte seçim sonuçlarının muhasebesini yaparak eksiklerimiz varsa düzelteceğiz" diye konuştu.

"MİLLETİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Yoğun bir seçim sürece geçirdiklerini dile getiren Ceyda çetin Erenler, "Hemşehrilerimizin teveccühüyle göreve gelen Kütahya Merkezimizde, ilçelerimizde ve beldelerimizdeki tüm Belediye Başkanlarımızı, Belediye Meclis Üyelerimizi, İl Genel Meclisi Üyelerimizi tebrik ediyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun.Demokrasi şölenimize katılarak, millet iradesinin gücüne olan inancıyla oyunu kullanan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyor, bizi, sevgi, muhabbet ve samimiyetle bağrına basan aziz milletimize teşekkür ediyorum.Seçim çalışmalarımız sürecinde, gecesini gündüzüne katan, hiç yoruldum demeden, azimle, kararlılıkla, özveriyle çalışan, her zorluğu tebessümle aşan ana kadememize, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, mahalle teşkilatlarımıza ve tüm AK Parti gönüllüsü vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Rabbim, Türkiyemiz için, Kütahyamız için hayırlı, mübarek eylesin" ifadelerini kullandı.