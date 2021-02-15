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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Kütahya'ya davet edildi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kütahya İl Başkanı Orhan Yener Kaytancı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ile yaptıkları görüşmede kendilerini Kütahya’ya davet ettiklerini belirtti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kütahya İl Başkanı Orhan Yener Kaytancı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ile yaptıkları görüşmede kendilerini Kütahya'ya davet ettiklerini belirtti.


Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ile görüşerek çalışmaları ile ilgili istişarelerde bulunduklarını ve Kütahya'ya davet ettiklerini söyleyen TÜGVA İl Başkanı Orhan Yener Kaytancı,” Kendileriyle sivil toplum kuruluşları, projeler, sosyal sorumluluk, milli ve yerli gençlik üzerine önemli istişarelerimiz oldu. Daha sonra diğer başdanışmanlarımız ve bürokratlarımız ile görüştük. Her koşulda gençliğimiz ve geleceğe dair çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

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