Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan ve Genel Başkan Yardımcısı Usta Kütahya Koordinasyon Merkezi'nde

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'nın Antakya OSB'deki Kütahya yardım ve koordinasyon deposuna ziyaret gerçekleştirdiğini belirtti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Başkanı Mustafa Önsay, “Orhan ve Usta, yardım faaliyetlerinin etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi ve mağdur vatandaşlarımıza yardımların ulaştırılması ile ilgili koordinasyon merkezimizdeki faaliyetler hakkında bilgi aldı. Bu büyük afeti el ele verip tüm teşkilat gönüllülerimizle birlikte hep beraber aşacağız inşallah” dedi.