Cumhuriyet koşusunda Gedizli sporcular göz doldurdu

Kütahya'da düzenlenen Cumhuriyet ve Atatürk'ü Anma koşusu kapsamında Gedizli sporcular göz doldurdu.

Cumhuriyet koşusuna katılan ve Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tesislerinde yarışmalara hazırlanan Fatih Ortaokulu öğrencisi Ramazan Arısoy yıldız erkeklerde birinci oldu. Yıldız Kızlarda Atatürk Ortaokulundan Nazlı Uluten ikinci, Genç Kızlarda MNA Anadolu Lisesinden Sıla Ata birinci, Büşra Güney ikinci olurken, Genç Erkeklerde Harun Şimşek birinci oldu.

Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, gençleri spora teşvik için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Bu amaç için kurumlarımızla işbirliği içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Organizasyona katılan ve dereceye giren öğrencilerimiz tebrik ediyor, emeği geçen beden eğitimi öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Her geçen gün Gedizli sporcularımız başarılarını arttırarak devam ediyorlar. Başarılarımız artarak devam edecek ” ifadelerini kullandı.