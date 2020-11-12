"Cumhuriyet Mahallesi, kış mevsimini sorunsuz geçirecek"

Dr. Alim Işık, mahalleleri ziyaret edip, vatandaşların talep ve önerilerini dinliyor. Haftalık mahalle ziyaretleri kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan, ilk olarak mahalle muhtarlığını ziyaret etti. Işık, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Selim Göral ve mahallede oturan vatandaşlarla karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Işık, "Mahallemizin yıllardır çözülemeyen sorunları vardı, onları çözdük. Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlarımızın bizden cami yeri talebi vardı. Bu taleple ilgili imar düzenleme işlemlerimizi gerçekleştirdik. Mahallemizin bir çok sokağında yol ve kaldırım çalışmalarımızı tamamladık. Burada özellikle kanalizasyon ve yağmur suyu hattı konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Her iki hattı birbirinden ayırıp söz konusu sıkıntıları ortadan kaldırdık. Diğer mahallelerimizde olduğu gibi inşallah Cumhuriyet Mahallemiz de bu kışı sorunsuz bir şekilde geçirecek. Çalışmalarımızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.