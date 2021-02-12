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Cumhuriyet Mahallesi'ne yeni bir cami

Kütahya’da, Cumhuriyet Mahallesi’ne kazandırılacak cami için, Belediye Başkanı Alim Işık’ı ziyaret eden mahalle muhtarı ve cami derneği yöneticileri, emeğe geçenlere teşekkür etti.

Kütahya'da, Cumhuriyet Mahallesi'ne kazandırılacak cami için, Belediye Başkanı Alim Işık'ı ziyaret eden mahalle muhtarı ve cami derneği yöneticileri, emeğe geçenlere teşekkür etti.


Cumhuriyet Mahallesi'ne yapılması planlanan cami ile ilgili imar düzenlemesi sonrasında Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Selim Göral ve Cami derneği yöneticileri Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.


Ziyarette kısa bir açıklama yapan Başkan Işık, “Kütahya'ya yapılacak hayırlı bir hizmet için birlikteyiz. Cumhuriyet Mahallesi'ne yapılacak olan yeni caminin imar düzenlemesini yaptık ve imar planımıza işledik. Cami derneğimiz kuruldu. Allah naşi ederse söz konusu parsel düzeninde camimizi kazandıracağız. Emeği geçen mahalle muhtarımız, mahalle sakinlerimiz ve belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Kütahya'ya ve mahallemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.


Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Selim Göral ise konuşmasında mahalleye cami yerini tahsis ettiklerini söyledi. Göral, “Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık'tan ne talep ettikse elimiz boş dönemdi. Mahallem ve şahsım adına başkanımıza şükran ve teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

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