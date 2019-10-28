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"Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü yaşamanın gururu içerisindeyiz"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Milletimiz Cumhuriyetine, demokrasisine ve ülkesine dün olduğu gibi bugün ve yarın da sıkı sıkıya bağlı kalacaktır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Milletimiz Cumhuriyetine, demokrasisine ve ülkesine dün olduğu gibi bugün ve yarın da sıkı sıkıya bağlı kalacaktır" ifadelerini kullandı.


"Ülkemizin içinde bulunduğu güven ve istikrar ortamını bozarak, milletimizin birliğine ve beraberliğine kastetmeye çalışan, içte ve dışta ki şer odakları bilmelidir ki, bunu başaramayacaklar" diyen Başkan Çetinbaş, şöyle devam etti: "Bugün, dirilişimizin ve şahlanışımızın sembolü Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü yaşamanın gururu içerisindeyiz.Kahraman bir ecdadın emanetçileri olarak bekamıza yönelik hiçbir saldırı hiçbir tehdit bağımsız ve güçlü Türkiye'yi yarınlara taşımamıza mani olamaz. Milletimizden aldığımız güçle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıma hedefine azimle ilerlemeye devam edeceğiz.Ülkemizin içinde bulunduğu güven ve istikrar ortamını bozarak, milletimizin birliğine ve beraberliğine kastetmeye çalışan, içte ve dışta ki şer odakları bilmelidir ki, bunu başaramayacaklar. Milletimiz Cumhuriyetine, demokrasisine ve ülkesine dün olduğu gibi bugün ve yarın da sıkı sıkıya bağlı kalacaktır. Ülkemiz, gelişmiş demokrasisi, büyüyen ekonomisi ve kararlı duruşuyla dünyanın parlayan yıldızı olmaya devam edecektir. Bu sorumluluğun bilincinde olarak, ecdadımızdan aldığımız Cumhuriyet mirasını, gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde teslim etmek için, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.Cumhuriyetimizin kuruluşuna önderlik yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, canlarını seve seve feda ederek bu toprakları vatan yapan kahraman şehitlerimizi saygıyla, rahmetle anıyor, aziz milletimizin ve kıymetli hemşehrilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum."

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