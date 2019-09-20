Dağardı İlkokulu öğrencilerine kırtasiye yardımı

Kütahya'nın Simav ilçesinde 25 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu.

Derneğin Simav Temsilcisi Mehmet Çakar, Dağardı İlkokulu'ndaki ihtiyaç sahibi 25 ailenin çocuğuna tam takım okul seti yardımı yapıldığını belirtti. Çakar, “Her bir öğrenciye verdiğimiz çantada 1 adet suluk, (matara) 3 adet kurşun kalem, 1 adet kırmızı kalem, 2 adet silgi, cetvel seti, 4 adet defter, 1 adet resim defteri, kalemlik, 1 adet yapıştırıcı, not defteri, kalem tıraş, 12'li pastel boyu, 1 adet makas bulunuyor” dedi.

Dağardı İlkokulu Müdürü Şakir Gök, “Her yıl düzenli olarak okulumuzdaki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yardım elini uzatıyor. Bu yıl da okulumuzdaki 25 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı. Vesile olanlara teşekkür ediyoruz” diye konuştu.