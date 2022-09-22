Dağıtılan tohumlarda hasat zamanı

Kütahya Belediyesi'nin çiftçilere destek amacıyla tohumunu dağıttığı yem bitkilerinin hasadına başlandı.

etkinliğine katıldı. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, hasadın hayırlı ve bereketli olmasını temennisinde bulundu.

Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen 26 mahallede çiftçilik faaliyetlerine devam eden üreticilere destek olmak amacıyla hibe olarak dağıtılan tohumların hasadı düzenlenen törenle başladı.

Siner Mahallesi'nde gerçekleşen hasat etkinliğine katılan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Bugün belediyemizin de paydaş olduğu bir faaliyet için beraberiz. 28 Ocak 2022 tarihinde, üreten hemşehrilerimize katkı sağlamak amacıyla tohum desteği kararı almıştık. O günkü değeri 400 bin lira olan bir bütçeyle, Tarım İl Müdürlüğü'ne kayıtlı olan çiftçilerimize bu desteği vermiştik. Yonca için her biri 10 kilogramlık 286 torba, mısır için 50 kilogramlık 211 torba, yulaf için 50 kilogramlık 173 torba ve fiğ tohumu için 25 kilogramlık 234 torba tohum dağıttık. Üreticilerimiz bunları değerlendirdiler ve çok da güzel verim aldıklarını söylediler. Bugün de hasat için birlikteyiz. Memleketimizin tarımsal üretime ihtiyaç duyduğu bir dönemde her tohumu değerlendirerek hasat dönemine getiren tüm çiftçilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim bu ülkeyi bir başka ülkenin eline baktırmasın, üreticilerimizin de sayısını arttırsın, hepsine güç kuvvet versin. Projenin hayata geçirilmesinde çok büyük emeği olan Tarım İl Müdürümüze, muhtarlarımıza ve belediyemizin Park ve Bahçeler Müdürlüğü başta olmak üzere çalışan tüm kardeşlerime şehrimiz adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Desteğimiz sürecek"

Talep gelmesi durumunda çiftçilere desteklerinin süreceğini dile getiren Başkan Işık, “Bu mahallelerimiz, Kütahya'da hayvansal üretimi öne çıkararak, et ve süt ürünlerini üreten insanlarla dolu. Önümüzdeki yıl da desteklerimizi sürdüreceğiz. Kütahya'da, belediye olarak, ilk kez kendi sınırları içerisindeki üreticilere destek vererek bir proje başlattık. Pandemi döneminde 250 bin adet sebze fidesi dağıtarak bu işe başlamıştık. Geçen yıl üreticilerimizden gelen talep doğrultusunda fide yerine tohum dağıtarak bu projeyi gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıllarda da talebin gelmesi durumunda üreticilerimize desteğimiz devam edecek. Günümüz hayırlara vesile olsun. Üreten tüm kardeşlerime şehrimiz adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hasat sevinci dron ile havadan da görüntülendi.

Yapılan hasat etkinliğine Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ömer Köse, Murat Arık ve Ertuğrul Cevahir ile Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Özçalık, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, köyden mahalle olan mahallelerin muhtarları ve çiftçiler katıldı.