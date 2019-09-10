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Daire Başkanı Tektaş, Ali Güral Lisesi'ni ziyaret etti

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Esat Tektaş, Kütahya Ali Güral Lisesi’ni ziyaret etti.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Esat Tektaş, Kütahya Ali Güral Lisesi'ni ziyaret etti.


Daire Başkanı Esat Tektaş'a, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak, Şube Müdürleri İbrahim Aybek ve İsmail Güven eşlik etti. Sınıflarda öğrencilerle bir araya gelen Esat Tektaş, öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılını kutladı. Tektaş, daha sonra öğretmenler odasına geçilerek öğretmenlerin yeni eğitim öğretim yılı kutlandı.

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