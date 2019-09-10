Daire Başkanı Tektaş'ın okul ziyaretleri

Daire Başkanı Esat Tektaş, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü İsmail Güven ile birlikte Mehmet Akif İnan Ortaokuluyla aynı binada eğitim öğretime devam eden Evliya Çelebi İlkokulu'na ziyaret ettiler.

Bahçede veliler de sohbet eden Daire Başkanı Tektaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Başyiğit, daha sonra sınıflara geçerek öğrencilerle bir araya geldiler, öğretmenler odası ziyaretinden sonra ise okuldan ayrıldılar.