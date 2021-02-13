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Dekan Mercin, Sanat ve Grafik Konferansına konuşmacı olarak katıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof.

Dr. Levent Mercin, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Türk Sanatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Konferanslar Dizisi'nin “Sanat ve Grafik” konulu programa konuşmacı olarak katıldı.


Video konferans yoluyla gerçekleşen ve Doç. Dr. Fahrettin Geçen'in sunuculuğunu üstlendiği konferansta Prof. Dr. Levent Mercin, sanat ve grafik tasarım arasında fark ve benzerlikler, grafik tasarımın dünü, bugünü ve yarını, teknoloji, sanat, grafik tasarım ilişkisi, sanatın ve grafik tasarım eğitiminin toplum ve insanlık için gerekliliği konularında görüşlerini ve bilgilerini aktardı.


Konferansın ardından izleyicilerin sorularını cevaplandıran Prof. Dr. Mercin, Covid-19 salgını sürerken dahi bu tür etkinliklerin toplum ve eğitimciler açısından önemli olduğunu kaydederek, katılımcı ve izleyicileri Üniversiteye ve Fakülteye davet etti.

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