Demirciören çileği tezgahlarda

Özellikle organik ve pembe renkli olması ile ünlenen Demirciören çileğinin bu yılki kilogram fiyatı 40 TL olarak belirlendi.

Demirciören Köyü Muhtarı Hasan Demir, bu yıl yoğun yağmur yağışları sebebiyle çilek rekoltesinin yarı yarıya düştüğünü ifade etti.

Köyde yaklaşık 250 hanenin çilek yetiştiriciliği yaparak geçimini sağladığını dile getiren Muhtar Demir, Demirciören çileğinin Temmuz ayı başına kadar tezgahlarda yer alacağını sözlerine ekledi.