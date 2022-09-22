Demirciören'de halı saha turnuva

Kütahya'nın Demirciören Köyü Muhtarlığı ve Demirciören Gençlik Derneği tarafından halı saha turnuvası düzenleceği bildirildi. Merhum Ahmet Keskindemir adı verilen turnuvada takımlar şampiyonluk için yarışacak. Demirciören Gençlik Derneği Başkanı Hasan Karabulut, turnuvanın ardından diğer projeleri de hayata geçirmeye başlayacaklarını söyledi.

Köydeki gençlerin spor faaliyetlerini bir çatı altında yapması ve resmi spor organizasyonlarında köylerinin de isminin duyulması için harekete geçen bir grup Demirciören sevdalıları uzun zamandır eksikliği duyulan kulüp hasretine son vermeyi amaçlıyor.

Hasan Karabulut'un başkanlığını üstlendiği Demirciören Gençlik Derneği'nin kurulum aşamasının bittiği spor kulübü için ise maddi ve manevi temellendirmeleri tamamladıktan sonra kulüp kurmak için başvurunun yapılacağı öğrenildi.

Başkanlık görevini Hasan Karabulut'un üstlendiği dernekte Süleyman Demir, Sami Aydın, Suat Bişgin, Bekir Kaynar, Beytullah Çankaya, Mesut Yalçın, İshak Duman ve Yunus Özdemir kurucu üyeler olarak yer alıyor.

Köy muhtarı Hasan Demir'in destekleriyle kulüp kurma hayalinin sona ereceğini ve artık köylerinin de sportif alanda boy göstereceğinin altını çizen Başkan Karabulut, çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Köy içerisinde sadece standart haftalık maç çizelgesinin de haricinde sportif faaliyetlerinde olacağının altını çizen Başkan Karabulut, ilk girişimlerinin de köy içerisindeki gençlerden kurulan takımlar ile halı saha turnuvası düzenlemek olduğunu belirtti. Köy gençlerine yaşadığı dönemde çok faydası dokunan ve köyün unutulmaz isimlerinden olan Ahmet Keskindemir, adına düzenlenecek olan turnuvanın şuan da sadece köylerinde ikamet eden ya da köy ile bağı olan kişilerin katılım sağlayabileceğini ifade etti.

İlerleyen senelerde turnuvanın talep görmesi halinde katılım kurallarında değişiklikler olabileceğinin altını çizen Başka Karabulut; “şuan için kayıtları topluyoruz. Ekim ayında bu organizasyonu başlatmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.