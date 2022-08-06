Demirciören'e futbol sahası

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın katkılarıyla İl Özel İdaresi tarafından Demirciören köyünde yaptırılan sentetik çim yüzeyli futbol sahası törenle hizmete sunuldu.

Sahanın köydeki gençlere ve çocuklara hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Ali Çelik, 31 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahasından 13'ünün tamamlandığını, 18 çim sahanın ise kasım ayına kadar bitirileceğini söyledi.

Gençleri ve çocukları sporla buluşturmaya devam edeceklerini kaydeden Vali Çelik, “İl merkezi ve 8 ilçemizde toplam 20 adet basketbol ve voleybol sahasını da hizmete sunacağız. Cumhurbaşkanımıza, Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel de, sentetik çim yüzeyli futbol sahasının Demirciören köyüne hayırlı olması temennisinde bulundu.

Açılışa; Vali Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, köy muhtarı Hasan Demir, köy sakinleri ve davetliler katıldı.