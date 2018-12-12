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Demokrat Parti Simav İlçe Başkanı Şaban Örs görevinden alındı

Demokrat Parti İlçe Başkanı Şaban Örs’ün, partinin başkanlık divanı kararıyla görevinden alındığı bildirildi.

Demokrat Parti İlçe Başkanı Şaban Örs'ün, partinin başkanlık divanı kararıyla görevinden alındığı bildirildi.


Kütahya'nın Simav ilçesinde, 17 Kasım 2013 tarihinden bu yana Demokrat Parti İlçe Başkanlığı görevini yürüten Şaban Örs, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat İşleri Başkanı Ertan Küçükay tarafından Kütahya İl Başkanlığına gönderilen 12 Aralık 2018 tarih ve 247 sayılı yazı ile görevden alındığı bildirildi. (MEİ-EFE)

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