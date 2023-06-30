Denizi olmayan Kütahya'da 'Tekne turu' keyfi

Kütahya Enne Tabiat Parkı'ndaki Enne Barajında tekne turları başladı. Mavi ile yeşilin buluştuğu yer olan ve ziyaretçilerini kendisine hayran bırakan Enne Barajı ve Tabiat Parkı, ilkbahar ve yaz aylarıyla birlikte vatandaşların akınını uğruyor. Barajdaki motorlu tekne turuna yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, bölgenin saklı kalmış güzelliğini keşfetmenin mutluluğunu yaşıyor.

İşletmeci Zafer Alat, vatandaşların yaklaşık 30 dakika süren tur sonrası deniz özlemini az da olsa giderdiğini ifade etti.

Alat, "Kütahya Enne Tabiat Parkı'ndaki Enne Barajı doğal güzelliği ile adeta Kütahya'nın gözbebeği durumunda. Barajda tekne turları başladı. 30 dakika süren tekne turuna vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Özellik hafta sonu ve tatil günleri halk buraya yoğun ilgi gösteriyor. Eğer buraya turizm yatırımları da yapılırsan, burası vazgeçilmez olur. Burası yeşil ile mavinin buluştuğu yer. Yeşilin her tonunun bulunduğu tabiat parkı ve mavi rengi ile baraj adeta iç içe. Enne Tabiat Parkı ve Enne Barajı, bir çok özelliği ile Bolu Abant Gölü ve Tabiat Parkını geride bırakıyor" dedi.

Aileleleriyle birlikte Enne Barajındaki tekne turuna katılan Hüseyin Uzel ve Muhammet Uygun, 30 dakikalık gezi ile adeta deniz özlemini giderdiklerini dile getirdiler.