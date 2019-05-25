Deprem similasyon tırı Emet'te

Bölgemizin 1. derece deprem bölgesinde bulunmasından dolayı her an deprem olma ihtimaline karşı hazırlıklı olmak amacıyla Kütahya (AFAD) Deprem Tatbikat tırı Emet'e geldi.

Tatbikata Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, daire amirleri ve öğrenciler katıldılar.

Toplumun afetlere karşı eğitimlerle hazırlanması, afet bilincinin toplumun tüm katmanlarına yerleştirilmesi ve toplumda bu anlamda farkındalık oluşturmak amacıyla devam eden eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere Afet ve Acil Durum Simülasyon Tırında vatandaşlara Emet ilçesinde eğitim verildi. Vatandaşlara verilen eğitimden sonra, okullardan gelen öğrencilere gruplar halinde depremde yapılaması gerekenler anlatıldı. Simülasyon aracında deprem anı yaşatılarak (AFAD) ekipleri tarafından eğitim verildi.

Simülasyon tırını ziyarete gelen herkese depremlere nasıl hazırlıklı olunacağı, deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrasında neler yapılması gerektiği ve doğru davranış şekillerinin neler olduğu uygulamalı olarak anlatılıyor. 7,2 büyüklüğündeki bir depremin bile deneyimlenebildiği (AFAD)'ın Deprem Simülasyon tırı, çocuk, genç, yetişkin olmak üzere her yaştan katılımcının ziyaretine gün boyunca açık kaldı.