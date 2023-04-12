Depremde hayatını kaybeden babası için yarıştı, Türkiye şampiyonu oldu

Müjgan Paçacı, İstanbul'da düzenlenen yarışma sonrası kazandığı madalya ile babası ve yakınlarının kabrini ziyaret etti. Pacacı, kazandığı madalyayı babasının kabri üzerine bırakarak dua etti. Fitness şampiyonu Müjgan Paçacı'ya geçtiğimiz ay Kütahya sahip çıkmıştı. Türkiye şampiyonu olan Paçacı, yaşadıklarını ve duygularını şu şekilde getirdi:

"Deprem sonrası 1 hafta ailemi ve yakınlarımın cansız bedenlerini enkaz altından çıkarılmalarını bekledim. Annem, babam, kardeş, yenge, yeğen 8 yakınım öldü. Benim hocam, babamdı. Beni 'prensesim' diyerek değil, aslan kızım diyerek büyüttü. Hayattan umudumu kestiğim an, yarışma haberi geldi. Depremde salonumda hasar gördü ve salonumu da kaybettim. Fakat yine de umudumu yitirmedim. Türkiye vücut geliştirme ve Fitness şampiyonası Avrupa Şampiyonası milli takım seçmeleri geçtiğimiz hafta İstanbul'da yapıldı. 20 günde sıkı antrenmanlar ve ağır diyetle yarışmaya hazırlandım. Babam için o podyuma çıktım. 2 sene önce de yine Türkiye birincisi olmuştum. Madalyamı babama götürdüğümde bu madalya bana yetmez demişti. Babam için, hayata yeniden tutunmak için bu yarışmayı kendime hedef olarak belirledim ve babam için bir madalya daha kazandım. Ağlayarak yas tutmak yerine, kısıtlı imkanlarla şampiyonluk başarısı getirmem federasyon tarafından da takdir edildi ve podyumda taziyeler sunuldu. Türkiye vücut geliştirme fitness federasyonu As Başkan Yakup Cin bizzat takdim etti. Şampiyon olduktan hemen sonra babamın mezarını bayraklarla donatıp tören alanına çevirdim ve kazandığım madalyayı bu kez babamın boynuna değil mezar taşına taktım" dedi. Paçacı ayrıca kendisine destek veren yine kendisi gibi sporcu Hasan Akarsu'ya, yarışma için maddi manevi destek olan Kütahya İş Kadınları Derneği Başkanı Serda Bal Yıldız'a teşekkür etti.

Fitnes Türkiye şampiyonu Müjgan Paçacı, şampiyonluktan sonraki en büyük hayalinin Survivor yarışmasına katılmak olduğunu söyledi.