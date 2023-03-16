Depremden kurtulan fitness şampiyonuna Kütahya sahip çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Kütahya Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde 21 yaşındaki kızı ile ağırlanan, fitness 2018 Balkan şampiyonu, 2021

Kahramanmaraş'ta Fitness Spor Salonu bulunan, birçok sporcu yetiştiren, 34 yıldan bu yana sporun içerisinde olduğunu belirten, aynı zamanda antrenör ve hakem olan Müjgan Paçacı, "Kütahya elimden tuttu" dedi.

Spor sayesinde hayata tutunduğunu söyleyen Paçacı, yeni şampiyonluklar için Kütahya'da bir spor salonunda haftanın 6 günü antrenmanlarını sürdürdüğünü dile getirerek, "Annemi, babamı ve birinci derece 8 yakınımı depremde kaybettim. Kahramanmaraş'ta en çok üyeye sahip spor salonum vardı. İflas ettim, çünkü müşterilerimin hepsi depremde öldü. Hayata tutunmaya çalışıyorum, bu konuda da destek bekliyorum. İl il dolaştım ve Kütahya bana kucak açtı. Burada bana sahip çıktılar, elimden tuttular. Kütahya'da geldiğim anda fitness salonu bulunan Manşet Spor Salonu Recep Baygın hocama ve salonda birlikte çalıştığımız öğrencilere çok teşekkür ederim. Kendimi evimde gibi hissettim. Burada yeniden sporla hayata tutundum, kendime yeni hedefler belirledim, yeni yollar planladım. Ama bu süreçte de elimizden tutacak birilerine ihtiyacımız vardı. Bizim gibi sporcu arkadaşımız sağ olsun Hasan Akarsu, o enkazdan elimizi tutup da bize yardım eden isim. Şu an hayata yeniden tutundum, yoksa o gücüm kalmamıştı. Şampiyon nakavt olmuştu ama şimdi yeni şampiyonluklar için, daha büyük şampiyonluk ve hedefler için hazırlıklara devam ediyorum. Müjgan hoca ismi patentli bir isimdir. Türkiye'ye mal olmuş resmi patente sahip tek antrenörüm. Ayrıca bir çok ödül törenlerinde Kahramanmaraş'ın en başarılı antrenörü ve en başarılı iş kadını seçilmiştim. Tüm Türkiye'nin en hızlı zayıflatan antrenörü olarak da nam yaptım" diyerek deprem ve sonrasında yaşadıkları zorlukları anlatırken, kendisine destek olan, bundan sonraki süreçte de destek olacak olanlara teşekkür etti.