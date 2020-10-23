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Depreme dayanıksız okullarda güçlendirme çalışması yapıldı

Kütahya’nın Simav ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ilçedeki depreme dayanıksız okullarda güçlendirme çalışması yapıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ilçedeki depreme dayanıksız okullarda güçlendirme çalışması yapıldı.


Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, pandemi sürecinde kapalı olan okullarda incelemelerde bulunduklarını ve depreme dayanıksız olan okullarda, onarım ve güçlendirme çalışmaları yaptıklarını kaydetti. Kaymakam Halim “ Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, depreme yeterince dayanıklı olmadığı gerekçesiyle merkez 4 Eylül Ortaokulu için güçlendirme kararı verildi. Güçlendirme çalışmaları 2 aşamalı olarak tamamlandı. Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından gerçekleştirilen yatırımın maliyeti 1 milyon 884 bin 463 TL'dir" dedi.

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