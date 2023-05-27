Depremzedeler eserlerini sergiledi

Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya'da bulunan depremzedelerin yapmış olduğu rölyef tabloların bulunduğu sergiyi gezdi.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası şehre gelen ve Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Konukevi ile Hüsnü Özyeğin Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir olan depremzedeler, DPÜ Bedesten Fuaye Alanı'nda rölyef tablolardan oluşan bir sergi açtı. Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kırbaç ile birlikte açılışı gerçekleştiren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, sergiyi gezerek eserleri tek tek inceledi.

Eserleri ortaya koyan depremzedelerle sohbet eden Başkan Işık, serginin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.