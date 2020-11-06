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Depremzedelere Simav standında tarhana çorbası ikramı

Kütahya’nın Simav ilçesinden, İzmir’deki depremzedelere yardım malzemesi götüren Simav Belediyesi ekiplerinin, deprem bölgesinde tarhana çorbası ikramı yaptığı bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinden, İzmir'deki depremzedelere yardım malzemesi götüren Simav Belediyesi ekiplerinin, deprem bölgesinde tarhana çorbası ikramı yaptığı bildirildi.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, 30 Ekim tarihinde İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin ardından, Belediyemiz koordinesinde ‘ İzmir'i en iyi biz anlarız ' sloganıyla bir yardım kampanyası başlatarak gıda, giyim ve yakacak malzemelerini, İzmir'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere 3 Tır ile AFAD yetkililerine ulaştırdıklarını belirtti. Başkan Biçer, “İzmir deprem bölgesinde, Simav Belediyesi olarak kurduğumuz yemek standımızda, depremzede vatandaşlarımıza tarhana çorbası ikramı da bulunduk. Depremzede çocuklarımıza verdiğimiz hediyeler ile Simav halkımız adına bizler de sevindik” dedi.

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