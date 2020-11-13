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Depremzedelere Simav'dan odun yardımı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü organizesiyle Kiçir, Kızılcık ve Sarıkaya köylerinden, İzmir’deki depremzedelere bir tır dolusu kesilmiş odun gönderildiği bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü organizesiyle Kiçir, Kızılcık ve Sarıkaya köylerinden, İzmir'deki depremzedelere bir tır dolusu kesilmiş odun gönderildiği bildirildi.


Kiçir Köyü Muhtarı Rauf Buhan, Kızıkcık Köyü Muhtarı Eyüp Karaaslan ve Sarıkaya Köyü Muhtarı Şevket Satılmış, köylerindeki hayırseverlerin katkıları ve gençlerin fedakarca çalışmalarıyla toplanan odunların, kesilip çuvallara doldurularak, bir tır ile depremzedelere ulaştırılmak üzere İzmir'e gönderildiğini ifade ettiler.

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