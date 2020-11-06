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Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.


Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp öğrencileri makamında kabul ederek ödüllerini tek tek takdim etti.


Öğrenciler ve okul müdürleri ile bir süre sohbet eden Kaymakam Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, ''Öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. İlçemizde eğitimde başarı seviyemizi daha da arttırmak ana hedefimiz. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizde bu azim var. İnşallah Altıntaş ilçemiz, il ve ülke genelinde yetişen başarılı öğrencilerimizle adından bahsettirecektir'' dedi.


Ödül alan öğrenciler, Kaymakam Mehmet Can İrdelp'e yakın ilgisinden dolayı teşekkür ettiler.

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