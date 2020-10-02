İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dereceye giren öğrencilere belgeleri verildi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında dereceye giren öğrencilere belgeleri verildi.


Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federansyonu(TAZOF) tarafından gerçekleştirilen "Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında dereceye giren öğrencilere belgeleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonu'nda yapılan törenle verildi.


Programa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Temel Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Hakan Durum, dereceye giren öğrenciler, öğrencileri turnuvaya hazırlayan öğretmenleri ve veliler katıldı. Öğrencilere belgelerini veren Müdür Hasan Başyiğit, onları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Başyiğit, ayrıca katkılarından dolayı öğretmen ve velileri kutladı.


Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Mangala oyununda Yenidoğan İlkokulu öğrencisi Hasan Efe Mamak ve Tavşanlı Kız İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yağmur Özerdem, Q-Bitz oyununda Hisarcık Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Halime Atasoy, Pentago oyununda Özel Boğaziçi Şehir Koleji öğrencisi Kurtuluş Gürsoy ve Çavdarhisar 100. Yıl İlkokulu öğrencisi Halil Fatih Karabulut, Equilibrio oyununda Yenidoğan İlkokulu öğrencisi İbrahim Hamurcı, Reversi oyununda Özel İsabet Ortaokulu öğrencisi Ayşe Akarsu, Kulami oyununda Pazarlar ilçesi Sofular Ortaokulu öğrencisi Erol Doymaz isimli öğrenciler derece elde ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.