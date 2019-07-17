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Dereköy'de hayır yemeği

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy’de, bu yıl ilk defa Hayır Yemeği etkinliği düzenlendi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy'de, bu yıl ilk defa Hayır Yemeği etkinliği düzenlendi.


Köy halkından toplanan nakdi yardımlarla 3 Eylül Meydanında toplanan davetlilere tas kebap, pilav, çorba ve ayran ikram edildi. Yemekte din görevlileri tarafından verilen dini sohbetlerin ardından mevlit okunup ilahiler söylendi ve topluca şükür duası yapıldı.


Köy Muhtarı Tayfun Bütün, bolluk, bereket, kaza ve belalara karşı bu ilk defa Hayır Yemeği düzenledikleri söyledi.


Hayır Yemeğinin birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularını pekiştirdiğine dikkat çeken Bütün," Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Hayır Yemeğini her yıl geleneksel olarak düzenlemeyi düşünüyoruz. Yemeğimize katılan ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Hayır yemeğine Kaymakam Hasan Musab Okatan, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Akbulut, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, İl Genel Meclisi Üyeleri İbrahim Kılıç, Mustafa Şen ve davetliler katıldı.

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