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Dereli köyüne gelir getirici fidan dikildi

Kütahya’nın Emet ilçesi Dereli Köyünde 5 dekarlık alanda fidan dikildi.

Kütahya'nın Emet ilçesi Dereli Köyünde 5 dekarlık alanda fidan dikildi.


Etkinliğe Kaymakam Hasan Çiçek, İlçe Yazı İşleri Müdürü Hüsnü Kabar, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Ahmet Mülayim, İlçe Ziraat Odası Başkanı Sami Yüksel ve vatandaşlar katıldı.


Emet Kaymakamlığının destekleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Dereli Köyü Muhtarlığı'nın katkılarıyla yapılan çalışmalar sonunda, düzensiz ağaçlardan temizlenip, tesviyesi yapılarak ıslah edilen ve etrafı tel örgüyle çevrilen alana, 75 adet dut fidanı dikildi. Bu fidanlardan 3 sene sonra, bin 500 kilogram dut ve 150 kilogram dut pekmezi elde edilmesi beklendiği açıklandı.

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